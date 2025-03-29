محافظ كفرالشيخ: رفع درجة الاستعداد القصوى في عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مرافق المحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب تكثيف حملات الإزالات ومراقبة الأسواق لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية وقيادات الأجهزة التنفيذية.

وجّه المحافظ بفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام المواطنين، مع التأكيد على نظافتها وصيانتها لاستقبال الزوار، إلى جانب تكثيف حملات النظافة والتجميل في الشوارع ومراكز المحافظة. كما هنأ أبناء كفر الشيخ بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها بالخير واليمن والبركات.

أكد المحافظ على التنسيق المستمر مع مديرية الأوقاف والأجهزة الأمنية لضمان تجهيز ساحات صلاة العيد، والتأكد من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، مع رفع مستوى النظافة العامة في الشوارع والأحياء.

كما شدد على ضرورة تأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، وإلغاء إجازات العاملين بها خلال فترة العيد لاستقبال أي حالات طارئة. ووجّه بتوفير سيارات إسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الحرجة.

أعلن المحافظ تنفيذ خطة شاملة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية، من خلال حملات مكثفة لمتابعة جودة السلع، وضمان توافرها بأسعار مناسبة، خاصة المنتجات الأساسية مثل السكر. كما شدد على ضرورة الرقابة على المخابز لضمان توفر الخبز بجودة عالية وكميات كافية.

وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات خلال عطلة العيد. كما شدد على تكثيف الحملات المرورية لضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط المروري، إلى جانب متابعة الأسواق وتنظيم حركة البيع والشراء، لضمان عدم عرقلة الطرق.

كما وجّه بتكثيف حملات مكافحة الحشرات والبعوض بالتنسيق مع مديرية الصحة، لضمان بيئة صحية آمنة للمواطنين خلال العيد.

أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمراكز المدن ومديريات الخدمات، لمتابعة أي شكاوى أو طوارئ خلال العيد، مع تخصيص أرقام هاتفية للإبلاغ عن المشكلات والتعامل معها على الفور.

كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير فرق صيانة على مدار 24 ساعة، لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، خاصة للمخابز والمرافق العامة.

أكد المحافظ على تشديد الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة، مع تكثيف حملات التفتيش الصحي على الأسواق لضمان سلامة الأغذية، إلى جانب تنظيم نوبتجيات على مدار 24 ساعة بالمستشفيات العامة والمركزية لمواجهة أي حالات طارئة.

كما شدد على تكثيف الرقابة على محطات الكهرباء لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال فترة العيد، وتجهيز فرق صيانة للطوارئ تحسبًا لأي أعطال.

وجه محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة الأوقاف بالتأكد من تجهيز 392 ساحة مخصصة لصلاة العيد، مع تواجد خطباء معتمدين للإشراف عليها، ومنع استخدام أي ساحات غير مرخصة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات محافظة كفر الشيخ لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على تقديم كافة الخدمات الأساسية وتحقيق الانضباط في جميع المرافق العامة.

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