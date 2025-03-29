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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمة بدهس شاب والتسبب في وفاته بالنزهة

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت النيابة المختصة بحبس سيدة لقيامها بالإصطدام بشاب مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته بالنزهة، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
 تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة  اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ؛ توفى متأثراً بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإضطراب بدرجة الوعى، إثر إصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة القسم ولاذ قائدها بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها مقيمة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وعللت هروبها خوفاً من تعدى الأهالى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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