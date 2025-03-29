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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد  7 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42940 طن تشمل : 14000 طن يوريا و 2300 طن علف بنجر 12191 طن كلينكر و 5040 طن بودرة جبس و 210 طن بصل و 9199 طن بضائع متنوعة .

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 53340 طن تشمل : 9001 طن خردة و 3360 طن زيت طعام و 4462 طن حديد و 11962 طن ذرة و 1165 طن خشب زان و 12000 طن فول صويا و 1935 طن ابلاكاش و 6155 طن قمح و 2500 طن فول و 2495 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 800 طن  .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129414 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56072 طنًا .

وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2570 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا و بنى سويف ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3802 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (  OLYMPOS SEAWAYS )  التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 21 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 25 تريلا فارغة و مملوءة و 40 مافي مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 572 طن ، كما قامت بتحميل عدد 24 حاوية و عدد 46 تريلا و 6 مافي مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و ملابس و منسوجات وقطع غيار ضفائر سيارات و أواني زجاجية  بإجمالي وزن 1322 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – بولندا – المجر – اسبانيا.

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء   دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE -  ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا  رادك ماجرسكى  مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر  ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .

24 ساعة الحبوب والغلال السفن والحاويات القطاع الخاص