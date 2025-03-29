حبس شخصين ضبطا بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في المرج

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين ضبطا بحوزتهما على 3 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار بدائرة قسم شرطة المرج، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرح بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.