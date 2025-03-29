ads
السبت 29 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شخصين ضبطا بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في المرج

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين ضبطا بحوزتهما على 3 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار بدائرة قسم شرطة المرج، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرح بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بدائرة قسم شرطة المرج دائرة قسم شرطة المرج حبس شخصين جهات التحقيق قسم شرطة المرج فرد خرطوش تحريات المباحث