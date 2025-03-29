تشكيل بايرن ميونخ أمام سانت باولي في الدوري الألماني

أعلن نادي بايرن ميونخ، تشكيلته الرسمية لمباراته المرتقبة ضد سانت باولي في إطار الجولة 27 من الدوري الألماني، المقررة اليوم السبت 29 مارس 2025 في ملعب أليانز أرينا.

تشكيلة بايرن ميونخ

حارس المرمى: يونس أوربيج

الدفاع: كونراد لايمر، إيريك داير، هيروكي إيتو، رافائيل جوريرو

الوسط: جوشوا كيميش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا

الهجوم: ميكايل أوليس، ليروي ساني، هاري كين

يحتل بايرن ميونخ المركز الأول في الدوري الألماني برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن باير ليفركوزن الذي يحتل المركز الثاني.

في المقابل، يسعى فريق سانت باولي الذي يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول.