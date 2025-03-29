أزمة صحية حرجة للأنبا باخوميوس.. والكنيسة تدعو للصلاة

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلحظة صعبة، بعدما دخل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، في أزمة صحية حرجة استدعت نقله إلى المستشفى وسط دعوات مكثفة من الأقباط بالشفاء.

الخبر انتشر سريعًا، ومعه الكثير من القلق والتساؤلات، خاصة أن الأنبا باخوميوس ليس مجرد مطران، بل رمز كنسي كبير، عرفه الجميع بحكمته الهادئة وصوته العاقل في أصعب المواقف.

الكنيسة القبطية سارعت بإصدار بيان رسمي نفت فيه الشائعات التي ترددت حول وفاته، مؤكدةً أنه يزال على قيد الحياة، لكنه يمر بحالة صحية دقيقة، البيان شدد على ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار، احترامًا للموقف وحفاظًا على مشاعر الشعب القبطي.

الكل ينتظر تحديثات جديدة من الكنيسة حول تطورات حالته، لكن المؤكد أن مكانة الأنبا باخوميوس في قلوب محبيه لن تتغير، سواء كان حاضرًا بالجسد أو ترك إرثه في الكنيسة والتاريخ.