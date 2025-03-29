الدوري الألماني.. كين يقود بايرن ميونيخ أمام سانت باولي

أعلن فينسان كومباني المدير الفنى لفريق بايرن ميونيخ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سانت باولي، وذلك بعد قليل على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق بايرن ميونيخ كالتالى:

حراسة المرمى: أوربيج

خط الدفاع: مينجاي، داير، لايمر، جوريرو

خط الوسط: كيميتش، جوريتزكا، جمال موسيالا

خط الهجوم: ساني، كين، أوليسي.

يحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدورى الألمانى برصيد 62 نقطة، بينما يحتل فريق سانت باولى المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة.