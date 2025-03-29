محافظ بني سويف يناقش رفع كفاءة وصلة طريق كفر أبجيج بالواسطى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى الطرق والنقل والوحدة المحلية، مستجدات الإجراءات التي وجه باتخاذها بشأن إعادة رصف ورفع كفاءة وصلة الطريق من قرية كفر أبجيج حتى السحارة، والذي يربط عددا من قرى الغروب بمدينة الوسطى، وذلك استجابة لشكوى أهالي تلك القرى من سوء حالة الطريق التي تسبب في وقوع بعض الحوادث.

وأوضح المهندس ناصر فراج وكيل الوزارة النقل، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن ، فقد تم تشكيل لجنة من مديرية الطرق والوحدة المحلية لمعاينة الطريق والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه، حيث تبين من المعاينة _ التي تمت اليوم السبت_ أن متوسط عرض الوصلة في المسافة من كفر إبجيج إلى سحارة مبارك يبلغ 6 أمتار وطول الوصلة 2.5 كم تقريبا، حيث يخدم الطريق العديد من قرى وتوابع الغروب ويعتبر منفذا لربط الطريق الزراعي بالصحراوي الغربي.

وأكد حمادة راضي رئيس المدينة: نظرا لأهمية الطريق فقد تم "بتويجيه من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم " تكليف جهاز التعمير لسرعة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطريق في المسافة المذكورة، حيث أفاد مسؤول منطقة تعمير بني سويف، أنه سوف يتم البدء في اعمال الرصف والتأهيل خلال شهر بعد عطلة عيد الفطر، وذلك فور الانتهاء من أعمال الفتح الفني للمظاريف وإسناد الأعمال للشركة المنفذة.

وأشار وكيل وزارة النقل إلى توجيهات المحافظ بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والإسناد للبدء في أعمال الرصف، منوها أنه سيتم توسعة الطريق بإضافة 2.5 متر ليصبح عرض الطريق 8.5 مترا بدلا من 6 أمتار، وذلك لاستيعاب الكثافة المرورية على الطريق من خلال إعادة تخطيطه وتقسميه إلى حارتين في الاتجاهين لتنظيم وضبط الحركة المرورية على الطريق ووضع العلامات واللوحات الإرشادية.