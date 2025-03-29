رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تخرج كلية اللاهوت المعمدانية الكتابية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تخرج الدفعة الأولى لطلاب درجة الماجستير والدفعة العاشرة لطلاب كلية اللاهوت المعمدانية الكتابية بمصر، اليوم السبت، في بيت القداسة بالعجمي، بحضور الدكتور القس بطرس فلتاؤوس، عميد كلية اللاهوت المعمدانية الكتابية ورئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية، والدكتور القس جون ويلكرسون، عميد كلية Hyles Anderson بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من قيادات وشعب المجمع.

وخلال كلمته في الحفل، قدّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للخريجين، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته في هذا الاحتفال المميز.

كما شدد على أن التعليم اللاهوتي ليس مجرد دراسة نظرية، بل هو دعوة لعيش ما نتعلمه واختبار الحقائق الروحية في حياتنا اليومية.

وأوضح أن العقيدة لا تنفصل عن الفعل، بل هي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالممارسة العملية للإيمان، مضيفًا: "التعليم اللاهوتي يساعدنا على فهم كلمة الله والتمسك بها، ويؤهلنا لمواجهة المشكلات والتحديات برؤية روحية نابعة من الإيمان، كما أكد رئيس الطائفة، أهمية التمسك بكلمة الله والحذر من التركيز على المظهر دون الجوهر، مشيرًا إلى أن رسالة الكنيسة تكمن في مساعدة الناس على فهم كلمة الله بعمق، ليكونوا شهودًا حقيقيين للمسيح في العالم.

من جانبه، أعرب الدكتور القس بطرس فلتاؤوس عن شكره وتقديره العميق لرئيس الطائفة الإنجيلية على مشاركته، مؤكدًا أن هذا اليوم يعكس ثمار الجهود المبذولة في التعليم اللاهوتي وإعداد قادة مؤهلين للخدمة.

كما عبّر عن اعتزازه الكبير بانضمام المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية تحت مظلة رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز وحدة الكنيسة الإنجيلية وتدعم رسالتها في خدمة الكنيسة والمجتمع.