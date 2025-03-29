مدير المنتخب الحالي.. تعرف على ضحية رامز إيلون مصر

يحل اليوم لاعب النادي الأهلي السابق والمدير الفني للمنتخب الوطني الحالي حسام حسن ضيفا على برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسمه الجديد خلال شهر رمضان 2025.

مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال الحلقة الـ 29

يُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025، بعد الإفطار مباشرة، في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

ضحايا رامز جلال رمضان 2025

وقع ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025 فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومصطفى غريب ومصطفى أبو سريع ومحمد رجب ونور النبوي، وآخرين.