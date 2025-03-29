محافظ بني سويف يوجه بمراجعة استعدادات وجاهزية الحدائق والمتنزهات لعيد الفطر المبارك

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التنفيذيين المعنيين بمراجعة كافة استعدادات وجاهزية الحدائق والمتنزهات العامة، لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025/1446، مع التشديد على متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري ومدى تحقيق السيولة المرورية.

حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى والمناطق ومسؤولى مشروعات النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها وتوفير كافة الخدمات، ضمن خطة المحافظة لاستقبال العيد، موجها بالمتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

كما وجه المحافظ باستمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطرق العامة وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.