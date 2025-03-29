خلال أسبوع.. تحرير 260 محضر مخالفات تموينية والتحفظ على مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ببني سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة،حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة تحت شعار مبادرة أهلًا رمضان وأهلا بالعيد للسلع الغذائية المخفضة، والتي يتم تنفيذها واقامتها بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة لعيد الفطر المبارك.

فيما تم تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 177 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 29 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 28محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 31محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و25 لعدم صرف بون للمواطنين، 11 محضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و3محاضر لتجميع 21 جوال دقيق قبل بهدف بيعها في السوق السوداء، 6 محاضر للتصرف في كمية 331 شيكارة من حصص دقيق المخابز البلدية.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير7 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية،عدم الإعلان عن الأسعار والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية،فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير محضر لأحد البدالين التمويينين لاستيلائه على سلع مدعمة بقيمة زادت عن 5 آلاف جينها، ومحضر ضد صاحب مخبز أفرنجي لاستخدامه دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على 100 شيكارة، و4 محاضر لمحلات سلع ومواد غذائية لحيازة وسلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها شملت (أجبان، مقرمشات، أسمدة زراعية، رنجة)، و10 محاضر لمحلات سجائر لبيع وعرض سجائر مهربة وغير معلومة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر لمحلات جزارة للذبح خارج المجزر، والتحفظ على 80كجم، و3 محاضر لعدمم تغطية اللحوم بالشاش، و2 محضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و14 محاضر لمحلات وأنشطة تجارية وغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية، و13 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز،تواصل الأجهزة التموينية الإشراف على التوزيع ومنع أي تلاعب في الحصص، حيث تم تحرير 21 محضر لمخالفات خاصة بالتصرف في 500 أسطوانة، والغلق أثناء مواعيد العمل وعدم إرسال الإخطار الشهري بحركة الوارد والمنصرف وعدم الاحتفاط بسجل 21 بترول، وعدم الإعلان عن بيانات المدير المسؤول وتم اتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين.