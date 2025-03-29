بالصور..."معلمي بني سويف" تكرم 60 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين

كرم مصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف، اليوم السبت، 60 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته النقابة لحفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين،وتم تقديم شهادات التقدير والجوائز العينية، لهم تشجيعًا وتحفيزا لهم على مجهوداتهم.

حضر الحفل،أحمد ابوليله الأمين العام للنقابة،أنيس مشرف أمين صندوق النقابة،ورؤساء اللجان النقابية،فضيلة الشيخ كمال جمعه من الأزهر إمام وخطيب من الأوقاف،والشيخ بشير حسن.

وافتتح الحفل بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، تلاها أحد الطلاب المكرمين من حفظة القرآن الكريم، ما أضفى جوًا روحانيًا على القاعة.

وخلال كلمته، هنأ مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وأهلها بالخير والرخاء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يُكرّم حفظة كتاب الله، مُشيدًا بجهودهم في حفظ القرآن الكريم، وداعيًا إياهم للتحلي بأخلاقه وقيمه السامية.

كما هنأ نقيب المعلمين الطلبه والطالبات المكرمين، وأعرب عن سعادته البالغة بهم وباجتهادهم في حفظة القرآن الكريم،كما تقدم بالشكر لأولياء أمورهم من المعلمين على تحفزهم وتشجيعهم لأبنائهم في تحقيق هذا التميز،متمنيًا لهم مواصلة التفوق والنجاح، ومعربا عن شكره للسادة رؤساء اللجان النقابية على مستوى المحافظة لحرصهم ودعمهم لطلاب أبناء المعلمين حفظة القرآن الكريم.

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