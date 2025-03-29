نيرة أنور: بطولة Ground Breakers تزيد من خبرات لاعبي كرة السلة 3x3

تحدثت نيرة محمد أنور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرفة على لجنة 3x3 بالاتحاد، عن تنظيم بطولة Ground Breakers 3x3 لكرة السلة بستاد القاهرة.

وانطلقت مساء الخميس، منافسات بطولة Ground Beakers في مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي، وتقام على مدار يومين.

وقالت نيرة في تصريحات صحفية إنها سعيدة كونها مديرة بطولة مميزة مثل تلك، وبتنظيم من الاتحاد المصري للسلة برئاسة عمرو مصيلحي، مؤكدة أن الهدف من تنظيم مثل تلك البطولات يأتي من أجل زيادة انتشار اللعبة، ومن أجل زيادة الاحتكاك للاعبين 3x3.



تابعت نيرة، أنه بالفعل بدأت اللعبة في الانتشار بشكل مكثف ولكن يسعى الاتحاد في زيادة هذا الانتشار بتنظيم بطولات محلية بكثرة بجانب المشاركة في بطولات خارجية.

أضافت نيرة أنهم واجهوا عدة صعوبات قبل تنظيم البطولة خاصة في التوقيت وكان من المقرر أن تقام في وقت سابق عن هذا التوقيت ولكن تم التأجيل، مما أربك الحسابات بعض الشيء ولكن تم تدارك الأمر سريعًا.

وكشفت نيرة أن بالرغم من كل ذلك إلا أن البطولة ناجحة للغاية وشهدت منافسات السيدات أمس مشاركة مميزة، كما ستقام اليوم الجمعة منافسات الرجال ومن المقرر أن يشهد مشاركة أكبر، وستقام بنظام خروج المغلوب.

واستكملت تصريحاته، بأن معظم اللاعبين واللاعبات تحت 23 سنة، المشاركين في البطولة، هم عناصر فعالة في المنتخب الوطني، مشددة أنه لأول مرة يتم تخصيص جوائز مالية قيمة في البطولات المشابهة، وذلك بعد نجاح الاتحاد المصري في التعاقد مع شركة راعية تقدم هي تلك الجوائز، التي أغرت المشاركين.

وتعتبر البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة 3×3، وبقيمة جوائز تصل إلى 100 ألف جنيه، تقسم على السيدات والرجال حيث تصل قيمة جائزة المركز الأول 50 ألف جنيه، وجائزة المركز الثاني 30 ألف جنيه، وجائزة المركز الثالث 20 ألف جنيه.

وتوج فريق "كينجز" بلقب البطولة في منافسات الرجال جراوند بريكارز 3x3 تحت فيكا حصل فريق "الحريفة"، على المركز الثاني وفي منافسات السيدات حصد فريق "بي كول" المركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق "ولاد الشمس"، الذي جاء في المركز الثاني، فيما حل فريق "بولارز" في المركز الثالث.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من لاعبات ولاعبي كرة السلة المصرية، حيث تشهد البطولة 33 فريق، في نسختها الأولى، كما حرصت العديد من العائلات على الحضور من أجل متابعة منافسات البطولة ومؤازرة ذويهم المشاركين في البطولة، في أجواء رمضانية مميزة واستثنائية.