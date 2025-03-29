ما حكم مَن فاتته صلاة العيد.. هل يمكن قضاؤها؟

أفادت دار الإفتاء المصرية توضيحا نشر عبر موقعها الرسمي بحكم من فاتته صلاة العيد، وكيفية قضائها بالصورة الصحيحة.

وفقا لما ورد عن أهل العلم، وفي هذا الموضوع نبرز إجابة دار الإفتاء عن كيفية قضاء صلاة العيد.

هل يجوز قضاء صلاة العيد؟

أوضحت دار الإفتاء أن قضاء صلاة العيد مشروع، ويمكن لمن فاتته أن يؤديها فى أي وقت طوال اليوم، أو في اليوم التالى، أو أي وقت شاء، مثل باقي الصلوات ذات السنن الراتبة.

صلاة عيد الفطر المبارك

كيفية قضاء صلاة العيد:

يجوز للشخص أن يصلي ركعتين كما تصلى في جماعة، مع التكبيرات الزائدة، وهو المذهب المتفق عليه عند الإمامين مالك والشافعي.

استند الفقهاء إلى فعل الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي كان يصلي العيد في بيته مع أهله ومواليه إذا لم يحضرها مع الإمام.

أربع ركعات كالتطوع

يجوز لمن يؤدي صلاة العيد أن يصليها أربع ركعات، سواء بتسليمة واحدة أو بتسليمتين بين كل ركعتين.

استند الفقهاء إلى أثر الصحابي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال: «من فاته العيد فليصلِّ أربعًا»، وكذلك ما ورد عن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه.

الصلاة في جماعة أو منفردا

أجاز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها منفردا أو في جماعة، سواء في المسجد أو في البيت أو في أي مكان يحبذه .