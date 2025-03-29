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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد حدائق مصر و30 يونيو بشبين الكوم

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حدائق مصر و30 يونيو بنطاق حي غرب شبين الكوم تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها الكاملة والاستعداد التام لاستقبال المواطنين والاحتفال بمظاهر العيد ، بحضور طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم.
حيث قـام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة تشجيعاً لهم وتحفيزهم علي الاستمرار في الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني على كافة الحدائق والمتنزهات للتأكد من جاهزيتها والاعتناء الجيد بها لاستقبال جموع أبناء وأهالي المحافظة خلال إجازة العيد لإضفاء جو من السعادة والفرحة.

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف حملات النظافة اليومية في الشوارع والميادين العامة وخاصة بالمناطق المحيطة بساحات صلاة العيد، وكذا رفع كفاءة الإنارة العامة وإزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية للسيارات .

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استقبال عيد الفطر المبارك الحدائق والمتنزهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية حى غرب شبين الكوم