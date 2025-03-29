استقبال المصلين في 155 مركز شباب ونادي بالجيزة

تستعد أندية ومراكز شباب محافظة الجيزة لاستقبال المصلين لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2025،

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة.

وتقام صلاة العيد هذا العام في 155 مركز شباب ونادي بمدن وقرى الجيزة والتي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة الدكتور محمود الصبروط، إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي أكد على فتح مراكز الشباب أمام المواطنين كافة وبدون مقابل.

وقد تم التنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والأوقاف لاختيار عدد من مراكز الشباب لأداء شعائر صلاه العيد ، وتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والتي يتم التجهيز لها من مساء ليلة العيد بتجهيز الملاعب مع وجود المتطوعين من مشروع شباب يدير شباب"yly"، وأندية التطوع على مستوى المحافظة ،لتنظيم دخول الألاف من المصلين ،كما يتم توفير الألعاب الترفيهية والهدايا لاكتمال فرحة الأطفال بحيث لا يقتصر ذلك على اليوم الأول وحسب ولكن على مدار أيام عيد الفطر المبارك لتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

الجدير بالذكر أن فاعليات أيام العيد تتضمن تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

حيث تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة و الفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من الفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.