محافظ المنوفية يتابع تنفيذ إزالة فورية لحالات تعدٍ على أرض زراعية بأشمون

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، من داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد علي أرض زراعية بناحية سبك الأحد بمركز ومدينة أشمون عبارة عن سملات خرسانية علي مساحة 70 م2، حيث كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون من خلال اتصال مرئي بضرورة تنفيذ الإزالة الكاملة لحالة التعدي وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحال لردع المخالفين .

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدي بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة إجازة العيد والعطلات الرسمية وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، موجهاً باستمرار جهود المتابعة الدورية والتصدي الفوري مع أي تعديات مخالفة للقوانين المنظمة وإحالتها فوراً للنيابة العامة لأعمال شئونها، مؤكداً أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه.