الدوري الإسباني.. ميكيل اويارزابال يقود ريال سوسييداد أمام بلد الوليد

أعلن ايمانول الغواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسييداد، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره بلد الوليد، وذلك بعد قليل على ملعب "انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ريال سوسييداد كالتالي:

حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.

خط الدفاع: هماري تراوري، أرتيز إيلوستوندو، خافي لوبيز، سيرجيو غوميز.

خط الوسط: تاكيفوسا كوبو، بابلو مارين، مارتن زوبيميندي، جون أندير اولاساغاستي، إيغور زوبيلديا.

خط الهجوم: ميكيل اويارزابال.

ويحتل فريق ريال سوسييداد المركز الـ 12 برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد قاع ترتيب جدول الليجا برصيد 16 نقطة.