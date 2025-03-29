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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يزور دار الحضانة الإيوائية للأيتام ومؤسسة أبناء الحسن والحسين يوزع العيدية وهدايا رئيس الجمهورية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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في لفته إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي، أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة تفقدية لعدد من دور الأيتام لمشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فضلاً عن الاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.
حيث زار محافظ المنوفية دار الحضانة الإيوائية للأيتام بنطاق حي غرب، ومؤسسة أبناء الحسن والحسين للأيتام بكفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم ، وقام بتوزيع العيدية وهدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أبنائه الأيتام تزامناً بالاحتفال بالعيد، وتبادل المحافظ حديثه مع الأطفال للاطمئنان على حسن معاملتهم ومدى رضاهم وجودة الخدمات المقدمة لهم والتعرف على كافة ما يحتاجونه من دعم لتوفيرها ، وأكد المحافظ على أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم. 

وخلال تفقده قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية على عمال مؤسسة أبناء الحسن والحسين دعماً لهم.
فيما أعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الأطفال هذه المناسبة السعيدة ، مشددا علي أهمية رعاية الأيتام وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم ليكونوا أفرادا فاعلين انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لضمان مستقبل أفضل للأطفال الأيتام.
هذا وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وأعربوا عن فرحتهم بزيارة المحافظ مقدمين الشكر له على اهتمامه لإسعادهم وإدخال روح البهجة والسرور على أنفسهم.

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التضامن الاجتماعي التكافل الإجتماعى الرعاية الاجتماعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المسئولية المجتمعية