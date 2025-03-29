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السبت 29 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحويلات مرورية تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمدخل طريق بلبيس الصحراوي

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيد أعمال الغلق الكلى لمدخل طريق بلبيس الصحراوي للقادم من الطريق الدائرى ما بعد منزل كوبرى بلبيس تجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة وصولاً لشارع الملاحة الجوية، مما يستلزم تحويل الطريق للقادم من الطريق الدائري "كوبرى بلبيس أعلى طريق الإسماعيلية" تجاه طريق بلبيس الصحراوي يسلك منزل كوبرى بلبيس تجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة واستكمالاً بطريق الخدمة لطريق الإسماعيلية فيميناً شارع جامعة هليوبوليس واستكمالاً بشارع الملاحة الجوية تجاه التحويلات السابقة تجاه طريق بلبيس الصحراوى.. وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم السبت الموافق 29/3/2025.. ولمدة خمسة أشهر. 
  ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إسماعيلي اعي ادم أزمة الإسماعيلية الإدارة العامة لمرور لطريق الدائرى