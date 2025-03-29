خريطة موسم عيد الفطر السينمائي.. تنوع لأفلام سينما الشباب

في تطور كبير تشهده صناعة السينما، وفي مرحلة الاحلال والتجديد لدماء جديدة في المشهد السينمائي، بدأ الجيل الجديد يحمل راية البطولة السينمائية، ويقدم أفلام سينمائية تتصدر أفيشاتها أسمائهم، ونالوا ثقة الجمهور بقدر يسمح لهم بالتواجد وسط الأجيال السينمائية الحالية، وفي أبرز ملامح الموسم السينمائي الحالي لعيد الفطر، يظهر الفنان تامر حسني ليمثل جيله، وينافس جيل الدماء الحديدة للسينما الحالي، مع تواجد الفنان علي ربيع والذي شارك على مدار السنوات الأخيرة بعدد من الأعمال السينمائية، لتظهر أجيال سينمائية مختلفة تتنافس في الموسم السينمائي لعيد الفطر، والرابع الأول هو الجمهور.

تامر حسني مشاركات سينمائية مستمرة

يشارك الفنان تامر حسني في موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم "ريستارت"، في ظل مشاركات سينمائية مستمرة خلال السنوات الأخيرة.

قدم الفنان تامر حسني العديد من الأفلام السينمائية على مدار سنوات طويلة، أبرزها عمر وسلمى، سيد العاطفي، نور عيني، أهواك، تصبح على خير.



على ربيع "الصفا ثانوية بنات"

يشارك الفنان علي ربيع بفيلم "الصفا ثانوية بنات"، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا بين صراع المدرس والتلاميذ، نجح علي ربيع أن يحجز مكانه كممثل كوميدي منذ ظهوره في تجارب تياترو مصر ومسرح مصر، مع الفنان أشرف عبد الباقي، مروراً بكل تجاربه السينمائية و الدرامية التي جسد فيها جميعاً الشخصيات الكوميدية، وكون له جماهيرية خاصه به، سارت خلفه عبر مشاركاته السينمائية.

سينما الدماء الجديدة

يشارك عدد من نجوم الشباب، في الموسم السينمائي لعيد الفطر، و أثبت هذا الجيل أنه يستطيع أن يقود مسيرة فنية، بعد نجاحات على مستوى أعمال درامية ومشاركات سينمائية، استطاع من خلالها أن يشكل جماهيرية خاصه بكل منهم، وخاصة بعد نجاحات الدراما وبعض المشاركات السينمائية لكل منهم، ليأتي الموسم الرمضاني ويقدم كل منهم أعمال بطولات، ويظهر كل منهم قدرات فنية وتمثيلية كبيرة.

ويشارك الفنان أحمد داش في موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم "نجوم الساحل"، في تحدي سينمائي ينتظره هو وجمهوره.

فيما يشارك الفنان عصام عمر البطولة السينمائية مع الفنان طه دسوقي من خلال فيلم "سيكو سيكو"، والذي يقدم حاله من الكوميديا اللايت.