تكريم 177 فائزًا بمسابقة لحفظ القرآن الكريم بنادي بنها الرياضي

كرم مجلس إدارة نادى بنها الرياضي برئاسة الدكتور مصبح الكحيلى جميع المشاركين بمسابقة" نور المصرى" لحفظة القرآن الكريم بنادى بنها الرياضى والذى بلغ عددهم 177 متسابقا، وبحضور كل من الشيخ محمود عبد العزيز يوسف نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الدكتور ياسر الغياتى وأعضاء مجلس إدارة نادى بنها الرياضي الدكتور محمد رفعت أمين الصندوق والدكتور عمرو ورده والدكتور حسام جدوع ورضوى الشافعى.

واكد الدكتور مصبح الكحيلى، رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه المسابقة تعد أكبر مسابقة لحفظة القرآن الكريم بالنادى على مدار السنوات السابقة، من حيث عدد المشاركين والمكرمين، وتأتى هذه المسابقة، لتشجيع حفظة القرآن الكريم بالنادى، مؤكدا تكريم أعداد أكبر من حفظة القرآن الكريم فى السنوات القادمة.

ومن جانبها قالت رضوى الشافعى عضو مجلس إدارة النادي أن هذه هى المرة السادسة التى تقوم فيها بالإشراف على المسابقة وذلك منذ نجاحها فى انتخابات عضوية المجلس منذ عام 2018 وأضافت أنه تم اختبار جميع المشاركين بالمسابقة على مدار يومين متتالين بمشاركة لجنة من مديرية الأوقاف بالقليوبية بعد تقسيم المتقدمين إلى فئات طبقا لعدد الأجزاء.

كما وجهت الشافعى الشكر للجنة اختبار المتسابقين من مديرية الأوقاف بالقليوبية تحت قيادة الدكتور ياسر الغياتى والمهندس محمد المصرى أبو يوسف الراعى الرسمي للمسابقة، وجميع الحضور وجميع المتسابقين.

وأعرب الفائزين فى المسابقة عن سعادتهم بالتكريم وحسن تنظيم المسابقة، موجهين الشكر لمجلس إدارة النادى وراعى الحفلة على تنظيم مثل هذه المسابقات.

تكريم حفظة القرآن

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