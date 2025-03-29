رئيس «التأمين الصحي» يتفقد مستشفى 6 أكتوبر بالدقي

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة، زيارة تفقدية لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي، للاطلاع على جاهزية المستشفى واستعداداتها لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد المرضى خلال فترة الاحتفال بالعيد.

تهدف الزيارة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى ضمان توفير كافة الموارد لتلبية احتياجات المستشفى خلال هذه الفترة.

خلال الزيارة، التى رافقه فيها الدكتور محمود المعداوي، مدير مستشفى 6 أكتوبر، قام الدكتور أحمد مصطفى بتفقد قسم الطوارئ والمناظير والرعايات المركزة والكلي ومعمل الطوارئ ووحدة رعاية الأطفال والحضانات للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، كما تم رفع درجة الاستعداد في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنشأ خلال أيام العيد.

تأتي هذه الجهود لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التركيز على رفع مستوى الرعاية الطبية لمنتفعي التأمين الصحي.

جدير بالذكر أن مستشفى 6 أكتوبر للتامين الصحى يستقبل ما يقارب من 1700 مريض يوميًا، كما يتم إجراء حوالي 2500 عملية شهريًا في مختلف التخصصات الطبية.

كما تشتمل المستشفى على :

- 370 سريرا

- 232 سريرا داخليا

- 56 سرير رعاية

- محضن للمبتسرين

كما يقدم المستشفى خدماتها التشخيصية والعلاجية في العديد من التخصصات المتقدمة، مثل:

- جراحة القلب

- جراحة المخ والأعصاب

- الرمد

- الأورام

- القسطرة القلبية والطرفية والمخية

- العظام

- الجراحة العامة

- معمل

- أشعة

- بنك دم

- وحدة الكلى

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