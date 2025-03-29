متى ينتهي وقت صلاة عيد الفطر؟ احذر فواتها!

ساعات ويهل علينا عيد الفطر المبارك، بعد نهاية شهر رمضان المبارك والذي استمر هذا العام لمدة 29 يوما ، إذ تسود أجواء مليئة بالسعادة والفرحة والاستعداد لصلاة العيد .

وأفادت دار الإفتاء المصرية بأن صلاة العيد من السنن المؤكدة و النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواظب عليها وأمر الرجال والنساء بالخروج إليها .

وقت صلاة العيد

وعن وقت صلاة العيد قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وقت صلاة عيد الفطر تبدأ من طلوع الشمس وحتى وقت الزوال وهو وقت الظهر ويستحب أن يأخرها المصلي من إلى قرابة ثلث ساعة بعد طلوع الشمس .

موعد عيد الفطر المبارك

كيفية أداء صلاة العيد

وأوضحت دار الإفتاء أن صلاة العيد ركعتان مثل الصلوات الخمس في أركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها صلاة العيد، أما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع ، والتكبيرات تكون قبل القراءة ؛ لما روى كَثِيرِ بن عبد الله عن أبيه عن جده: “ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ". "سنن الترمذي".