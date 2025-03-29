احتجاجات حاشدة في إسطنبول رفضًا لسجن إمام أوغلو

السبت 29/مارس/2025 - 02:26 م

تجمع عشرات الآلاف في إسطنبول، اليوم السبت، احتجاجًا على سجن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، في واحدة من أكبر المظاهرات التي تشهدها تركيا منذ أكثر من عقد.

واستجاب مئات الآلاف لدعوات المعارضة، حيث خرجوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو قبل عشرة أيام، ثم إيداعه السجن على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد.

وبينما ظلت الاحتجاجات سلمية في معظمها، تم اعتقال نحو ألفي شخص.

ويؤكد «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، إلى جانب أحزاب أخرى وجماعات حقوقية ودول غربية، أن القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى إقصائه باعتباره تهديدًا انتخابيًا محتملاً لأردوغان.

وأكدت الحكومة عدم تدخلها في القضاء، مشددة على استقلالية المحاكم ونزاهتها.

وفي مشهد حاشد، تدفق عشرات الآلاف إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه، على الجانب الآسيوي من إسطنبول، حاملين الأعلام التركية واللافتات، للمشاركة في فعالية «الحرية لإمام أوغلو» التي نظمها «حزب الشعب الجمهوري».