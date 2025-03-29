وزير التموين: رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان توافر السلع خلال عيد الفطر

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة ومديريات التموين بالمحافظات استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأكد وزير التموين، استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالوزارة والمديريات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

كما شدد على متابعة أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة، ومستلزمات العيد من كحك وبسكويت وغيرها من السلع الضرورية.

وفيما يخص توافر الخبز المدعم، أشار الوزير إلى استمرار عمل المخابز البلدية وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، مع تنظيم إجازاتها بالتناوب لضمان عدم حدوث نقص، وتم صرف حصص الدقيق مسبقا للمخابز العاملة خلال العيد، مع متابعة المطاحن لضمان توفير أرصدة كافية من الدقيق بنسبة استخراج 87.5%.

وبالنسبة لتوفير المواد البترولية، أكد الوزير استمرار عمل محطات الوقود بكامل طاقتها خلال العيد، مع ضمان توافر البنزين والسولار بكميات مناسبة، بالإضافة إلى متابعة أرصدة أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وشدد الدكتور شريف فاروق على التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، وضمان استمرار صرف المقررات التموينية من خلال البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى متابعة صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد الوزير، استمرار المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، والتكامل مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق. كما أشار إلى تكثيف الحملات اليومية لضبط أي مخالفات تموينية، مع إعداد نشرات توعوية تحث المواطنين على الاستهلاك الرشيد خلال العيد، وتلقي الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وأرقام هواتف غرف العمليات بمديريات التموين.

كما شدد وزير التموين على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تموينية أو محاولات احتكارية، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال العيد.