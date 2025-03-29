تجهيز 640 ساحة لأداء صلاة العيد بالجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تخصيص وتجهيز ٦٤٠ ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة أن مديرية الأوقاف قامت بتخصيص خطيب أساسي وخطيب احتياطي بكل ساحة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها.

كما تم تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة.

وأكد المحافظ إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.

ووجّه "النجار" رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد.

وأشار إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين بالإضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق بجانب تمركز سيارات الإسعاف بالعديد من المواقع للتعامل مع أي أحداث طارئة.

كما أوضح محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعي والسرفيس سيحكمون السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.

وأكد الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى المحافظة استعدادًا لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين.

كما شدّد على الإدارات بالالتزام التام بالقرارات الصادرة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها مع تشكيل المديرية غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم في هذا الشأن.