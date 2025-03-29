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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"المركزي للمبيدات" يواصل العمل خلال العطلات الرسمية لخدمة المواطنين والمصدرين

“المركزي للمبيدات”
“المركزي للمبيدات” يواصل العمل خلال العطلات الرسمية
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يواصل المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث العمل خلال الإجازات والعطلات، وذلك لتلبية متطلبات المواطنين والمصدرين.

  وفي هذا الإطار تؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي حرص المعمل المركزي للمبيدات بأداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الإجازات، مع استقبال العينات اللازمة لخدمة المواطنين والمصدرين، وذلك لضمان عدم تأخير أو تعطيل أي شحنات تصديرية.
وفي هذا السياق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، قامت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، بمتابعة سير العمل داخل المعمل، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الزراعة على دعم المنظومة التصديرية، والتأكد من التزام المنتجات الزراعية المصرية بالاشتراطات الدولية، بما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية، ويدعم الاقتصاد الوطني.

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المعمل المركزي للمبيدات دعم المنظومة التصديرية مركز البحوث الزراعية