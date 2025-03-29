"المركزي للمبيدات" يواصل العمل خلال العطلات الرسمية لخدمة المواطنين والمصدرين

يواصل المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث العمل خلال الإجازات والعطلات، وذلك لتلبية متطلبات المواطنين والمصدرين.

وفي هذا الإطار تؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي حرص المعمل المركزي للمبيدات بأداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الإجازات، مع استقبال العينات اللازمة لخدمة المواطنين والمصدرين، وذلك لضمان عدم تأخير أو تعطيل أي شحنات تصديرية.

وفي هذا السياق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، قامت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، بمتابعة سير العمل داخل المعمل، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الزراعة على دعم المنظومة التصديرية، والتأكد من التزام المنتجات الزراعية المصرية بالاشتراطات الدولية، بما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية، ويدعم الاقتصاد الوطني.

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