رئيس جامعة قناة السويس يهنئ العاملين بالجامعة بعيد الفطر

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جميع العاملين بالجامعة، من نواب رئيس الجامعة، والأمين العام، والعمداء، والوكلاء، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بإدارات الجامعة وكليتها والمستشفيات الجامعية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب "مندور" عن تمنياته بأن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا دوام التقدم والازدهار للجامعة ومنتسبيها، ومؤكدًا أهمية روح التعاون والعمل المشترك لمواصلة مسيرة العطاء والنجاح.

واختتم رئيس الجامعة تهنئته بالدعاء بأن يكون هذا العيد فرصة لنشر السعادة والتسامح، وأن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار.