سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بالوسطى

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة الواسطى، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز، مشيراً إلى توجيهات المحافظ" دكتور محمد هاني غنيم" بتسهيل الإجراءات و ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.

وناقش السكرتير العام المساعد التيسيرات الجديدة لتسريع وتيرة العمل في طلبات التصالح، و تضمنت دعم المنظومة بالبيانات الخاصة بطلبات الواقعة في نطاق التصالح الخاص بحيز الزراعة، وكذا التنسيق مع الزراعة فيما يخص طلبات التصالح على المساحات المعروفة بالمتناثرات، وذلك لزيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وإتاحة فرصة أكبر لتقنين أوضاع المخالفين.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة : حمادة راضي رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة :شريف يسن ، أشرف مليجي، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.