رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يتعهد بتقديم كل أشكال الدعم لضحايا حرائق الغابات

تعهد القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي هان دوك-سو، بتقديم كافة أشكال الدعم الإداري والمالي لضحايا حرائق الغابات المستعرة في جنوب شرق البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم السبت، في المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية؛ وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس).

وقدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تعازيه إلى أسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم جراء الحرائق التي تسببت حتى الآن في سقوط 30 قتيلا و70 مصابا، بالإضافة إلى نزوح نحو 7 آلاف شخص عن منازلهم.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإطفاء جهود السيطرة على الحرائق المستعرة في 11 موقعا بجنوب شرق البلاد، والتي التهمت أكثر من 48 ألف هكتارا من الأراضي، ودمرت نحو 4800 منشأة من بينها منازل ومصانع ومواقع تراثية ثقافية.

