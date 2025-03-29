الرعاية الصحية بالسويس ترفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات لجميع الأطقم الطبية الخاضعة لها بجميع المستشفيات و الوحدات الطبية استعداد لعيد الفطر المبارك.

وأشار بيان صادر من الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، الدكتور أحمد عبدالرحمن، نائب مدير عام الفرع، عقد اجتماع غرفة الطوارئ، لمتابعة جاهزية الفرق الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في أقسام الطوارئ.

أوضح البيان أن قسم الطوارئ سيعمل خلال إجازة عيد الفطر على مدار 24 ساعة فى المنشآت التابعة للهيئة، وهى مجمع السويس الطبي ومستشفى دار صحة المرأة و الطفل و مستشفى الجهاز التنفسي و مستشفى الجهاز الهضمي.

وقررت غرفة الطوارئ عمل وحدة طب أسرة قرية عامر و كبريت على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك بسبب طول المسافة إلى المستشفيات الموجودة فى قلب المدينة، وتقرر عمل كل من مركزي مركز طب أسرة الأربعين و مركز طب أسرة التوفيق من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، على علاوة علي فتح جميع الوحدات خلال إجازة العيد لفحص عينة الغدة الدرقية وصرف الألبان للأطفال حديث الولادة.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمتابعة الأداء واستمرار رفع كفاءة الخدمات، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة المنتفعين، وفق أعلى معايير الجودة والجاهزية.