«القومي لحقوق الإنسان» يهنئ الرئيس بعيد الفطر

هنأت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يجعله عيد خير وسلام ووئام.

في هذه المناسبة العطرة، نتوجه بالشكر لقيادتكم الحكيمة التي تسهم في ترسيخ قيم التسامح والعدالة والوسطية، وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تعاليم ديننا الحنيف.

كما نثمن جهودكم الدائمة في نشر الفكر المستنير، والدفاع عن قيم التعايش المشترك بين جميع أبناء الوطن والأمة.

وكل عام وأنتم في صحة وعافية، والأزهر الشريف ومنارته العالية في تقدم وازدهار.