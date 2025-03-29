ads
السبت 29 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

«القومي لحقوق الإنسان» يهنئ الرئيس بعيد الفطر

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يجعله عيد خير وسلام ووئام.  

في هذه المناسبة العطرة، نتوجه بالشكر لقيادتكم الحكيمة التي تسهم في ترسيخ قيم التسامح والعدالة والوسطية، وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تعاليم ديننا الحنيف.

كما نثمن جهودكم الدائمة في نشر الفكر المستنير، والدفاع عن قيم التعايش المشترك بين جميع أبناء الوطن والأمة.  
وكل عام وأنتم في صحة وعافية، والأزهر الشريف ومنارته العالية في تقدم وازدهار.

السفيرة مشيرة أحمد الطيب شيخ الأزهر القومي لحقوق الإنسان عيد الفطر المبارك