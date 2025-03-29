الكنيسة القبطية تنفي وفاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

نفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما تم تداوله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها الخمس مدن الغربية، وجاء ذلك خلال بيان نشرته الكنيسة منذ قليل على صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”.

وقالت الكنيسة خلال بيانها يخضع نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، للعلاج بإحدى المستشفيات، وهو يمر بحالة صحية حرجة، نرفع قلوبنا بالصلاة لأجل نيافته، ونرجو تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن إيبارشية البحيرة وتوابعها أعلنت منذ خمسة أيام في بيان رسمي لها اوضحت خلاله تطورات الحالة الصحية لـ الأنبا باخوميوس، حيث أوضحت أنه يخضع للملاحظة الدقيقة في أحد مستشفيات القاهرة، حيث يُجري الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضحت الإيبارشية، أن الفريق الطبي المعالج قرر عدم السماح بالزيارة في الوقت الحالي، وذلك لضمان تلقيه الرعاية الصحية الكاملة.

ودعت الإيبارشية جميع أبناء الكنيسة إلى الصلاة من أجل سلامة الأنبا باخوميوس، ليمنحه الله الصحة والقوة لمواصلة خدمته الرعوية.

يشار إلى أن الأنبا باخوميوس بعد وفاة قداسة البابا شنودة الثالث في 17 مارس 2012، أصبح هو القائم مقام البطريركي. واستمر في المنصب حوالي ثمانية أشهر، حتى تجليس قداسة البابا تواضروس في نوفمبر من نفس العام.