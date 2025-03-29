صحة الدقهلية تكثف استعداداتها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك

وجه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية على جميع المستشفيات، والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد وزيادة الأطقم الطبية فى أقسام الطوارئ، والأقسام، والعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة علاوة على مراجعة توافر الأدوية، ومستلزمات الطوارئ بمخزن الأزمات والكوارث.

كما أكد مدكور، تأمين احتياطى أكياس الدم، ومشتقاته بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسى على مدار الساعة، لسرعة التعامل، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، إضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين، وصلاحية المولدات ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لصحة الدقهلية.

ونوه وكيل صحة الدقهلية إلى زيادة عدد الحملات (الصباحية - المسائية) على المنشآت الغذائية، وخاصة الفنادق، والعائمات، والمطاعم، والنوادى، والمتنزهات، والكافيهات، وسلاسل السوبر ماركت، ومحلات الحلوى، والباعة الجائلين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الاغذية والعاملين بها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى أغذية مجهولة المصدر، أو أغذية يتم الشك فى عدم صلاحيتها.

كما أصدر مدكور تعليماته بانتشار فرق التأمين الطبى، والفعاليات الصحية بجميع أنحاء المحافظة؛ لتقديم الخدمات الطبية، والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات، والتجمعات خلال الشهر المبارك، فضلًا عن تكثيف عمل فرق مكافحة نواقل الأمراض؛ لمنع انتشار الأمراض، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.