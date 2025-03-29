رئيس «التأمين الصحي» يتفقد مستشفى النيل لمتابعة جاهزيتها لاستقبال المرضى في عيد الفطر

قام الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي اليوم، بزيارة تفقدية لمستشفى النيل، وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى خلال فترة العيد، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية فى مختلف الأقسام العلاجية طوال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

حيث وجه بضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، لاستمرار تقديم خدمة طبية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

كما أعلن الدكتور أحمد مصطفى، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد وجاهزية قسم الطوارئ بالخدمات التشخيصية من أشعة مقطعية ومعمل الطوارئ وبنك الدم.

واطلع رئيس الهيئة، على أقسام المستشفى المختلفة، وتفقدا غرف الطوارئ والاستقبال والعناية المتوسطة، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة.

يذكر أن مستشفى النيل للتأمين الصحى، يقدم خدمات متكاملة تشمل القساطر المخية والقلبية، جراحات العظام وتشوهات العمود الفقري، علاج الأورام، التردد الحراري، جراحات المخ والأعصاب، جراحات العيون، وغيرها من الجراحات والرعايات المركزة.

المستشفى يعمل بطاقة ٣٥٧ سرير في تخصصات (جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، القساطر المخية والقلبية، مناظير الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الرعايات المركزة والحضانات)، وجراحة الأوعية الدموية، كما أن التردد اليومي للطوارئ يزيد عن 300 حالة يوميا.

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