وزير الإنتاج الحربي: الصناعة داعم رئيسي للاقتصاد ونتطلع لمزيد من الإنجازات بالمرحلة المقبلة

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية مواصلة مسيرة الإنتاج والتنمية خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب تكاتف الجهود لاستكمال البناء والتطوير.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث حرص الوزير على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم ولأسرهم دوام الصحة والسعادة، ولمصر المزيد من الأمن والازدهار.

وأكد أن هذه المناسبة تعزز قيم العمل والاجتهاد، ما يدفع الجميع إلى مضاعفة الجهد لدعم دور وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بما يساهم في تعزيز أمن الوطن واستقراره.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير شركات الإنتاج الحربي وتعظيم دورها الصناعي من خلال إنتاج منتجات مدنية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية، التي تسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد المصري.

وأعرب المهندس محمد صلاح عن تقديره لجهود العاملين في الوزارة والهيئة القومية والشركات والوحدات التابعة، مشيرًا إلى أن تفانيهم في العمل كان له دور كبير في تحقيق إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية. وأكد أن الطموح لا يزال كبيرًا لتحقيق المزيد من النجاحات، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد الوزير على أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح العملية الإنتاجية، ولذلك تحرص الوزارة على الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال تنمية مهاراتهم وتدريبهم على أحدث تكنولوجيات التصنيع، لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

كما أكد أن تطبيق إجراءات الحوكمة ساهم في تنظيم العمل وترشيد المصروفات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبنية التحتية، داعيا العاملين إلى تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لتحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية.