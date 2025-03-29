القومي للمرأة يشكر رئيس الوزراء لإصدار عملة تذكارية احتفالًا بمرور 25 عامًا على تأسيس المجلس

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قراره بالموافقة على مشروع إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئة 25 جنيهًا، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء المجلس، في خطوة تعكس التقدير العميق لدور المجلس في دعم وتمكين المرأة المصرية على مدار ربع قرن.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ امتنانها لهذه اللفتة الكريمة التي تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتوثيق الإنجازات التاريخية للمرأة المصرية ودورها الفاعل في مسيرة التنمية، مضيفة أن هذا القرار يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة، التي جعلت من السنوات الأخيرة العصر الذهبي للمرأة المصرية، حيث شهدت تمكينًا غير مسبوق على جميع المستويات.

وأضافت رئيسة المجلس أن قرار رئيس الوزراء يمثل تقديرًا واعترافًا بدور المجلس في تعزيز حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والسياسية، مضيفة أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها، بعد أن أصبحت شريكًا أساسيًا في صناعة القرار، وتمكينها في المناصب القيادية، علاوة على تمكينها فى جميع المجالات ، فضلًا عن الإصلاحات التشريعية والتي عززت من حقوقها وحمايتها.