حملة البنك الأهلي المصري تحقق 1.1 مليار مشاهدة في رمضان تحت شعار "جواك عالم يغير العالم"

السبت 29/مارس/2025 - 01:49 م

حملة البنك الأهلي المصري في رمضان 2025 كانت الأكثر مشاهدة هذا العام وحققت رقم 1 كأكبر نسبة مشاهدة، متجاوزة أكثر من 1.1 مليار مشاهدة إجمالية عبر جميع المنصات الرقمية بمختلف توجهاتها بنهاية الموسم الرمضاني.

وهو ما يعكس استراتيجية مدروسة ورسالة واضحة من البنك الأهلي المصري موجهة إلى الشباب، العائلات، وكل أهل مصر.

حيث أطلق الأهلي المصري حملة جواك عالم يغير العالم بالاستعانة بالنجمين "حماقي" و"ويجز" وهما من نجوم الشباب المحببين، تم خلالها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدمج مشاهد تربط الماضي بالحاضر، استرجعنا خلالها تراث أجدادنا، ونجوم الفن في أزمنة سابقة وذلك ضمن إنتاج قوي ومتميز يحترم عقلية المتابعين.

وقد تصدرت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين كافة الحملات التي أطلقتها البنوك في مصر في مختلف المنصات الرقمية، إضافة إلى الترتيب الأول على منصتي انستجرام وتيك توك، والترتيب الثالث على منصتي فيسيبوك ويوتيوب، وذلك مقارنة بباقي العلامات التجارية بالكامل في السوق المصرية.