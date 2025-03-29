بطعنتين نافذتين.. ابن يحاول قتل والدته بالغردقة

حاول شاب 18 سنة قتل والدته، وذلك عقب نشوب مشاجرة كلامية بين الابن والأم، أسفر عنها قيام الابن بطعن الأم بطعنتين نافذتين في بطن وكتف المجني عليها الأم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بلاغًا يفيد بإصابة سيدة 40 سنة بطعنتين إحداهما في منطقة البطن والأخرى في الكتف، نتيجة خلاف أسري مع نجلها البالغ من العمر 18 عاما.

وعلى الفور تم دفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل المجني عليها إلى مستشفى الغردقة العامة في حالة صحية خطره.

وأكد مصدر طبي، أنه جارٍ عمل الإجراءات الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن الحالة غير مستقرة نظرا لخطورة الطعنات.

يذكر أنها ليست المرة الأولى الذي يقوم ابن بمحاولة قتل الأم في الغردقة، حيث قام شاب منذ شهر بخنق والدته حتى تمكن الأهالي من إنقاذها في النفس الأخيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.