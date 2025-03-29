في أعقاب الزلزال المدمر.. الصين تدعم ميانمار بـ100 مليون يوان وفريق إنقاذ

أعلنت الصين، اليوم السبت، تقديم مساعدات إنسانية طارئة لميانمار بقيمة 100 مليون يوان لدعم جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة، كما أرسلت بكين فريق إنقاذ وطنيا للمساهمة في جهود الإغاثة على الأرض ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، عن متحدث رسمي قوله: إن الصين ستقدم ل ميانمار مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 100 مليون يوان لدعم الإغاثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.9 درجة، وتسبب في خسائر بشرية وأضرار كبيرة في البنية التحتية.

وذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية في بيان أن فريق الإنقاذ الصيني المكون من 82 عضوا غادر صباح اليوم السبت، حاملا معه معدات ولوازم الإنقاذ، من مطار العاصمة بكين الدولي على متن رحلة جوية مستأجرة تابعة لشركة طيران الصين.

وبحلول صباح اليوم، حصدت الكارثة حياة 1002 شخص، وأسفرت عن إصابة 2376 شخصا وفقدان 30 آخرين، حسبما ذكر فريق المعلومات التابع لمجلس إدارة الدولة في ميانمار.

وقد تضررت مدينة رويلي الصينية، الواقعة في مقاطعة يوننان على الحدود مع ميانمار، بشدة جراء الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة، حيث دُمر 847 منزلًا، ووفقًا لمصادر حكومية، تأثر ما مجموعه 2840 شخصًا في المدينة التي تبعد 300 كيلومتر عن مركز الزلزال.

وعقب الزلزال، تحركت الحكومات المحلية سريعًا لنشر فرق عمل معنية بالإغاثة، ورصد المخاطر الجيولوجية، وفحص مشاريع المياه، وإصلاح المرافق الكهربائية، وصيانة الطرق، وقد أُصيب شخصان بجروح طفيفة وتلقيا العلاج، بينما تعمل الحكومة على تقييم حجم الخسائر التي لحقت بالسكان.

في السياق، قدم الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم، تعازيه لزعيم ميانمار "مين أونج هلاينج" على خلفية الزلزال.

وأعرب "شي" عن صدمته للخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، وقدم تعازيه نيابة عن الحكومة والشعب الصيني، معربًا عن خالص تعاطفه مع الأسر المتضررة والمصابين.

