وكيل مطرانية كفر الشيخ ينفي شائعة وفاة مطران البحيرة

تداول صباح اليوم عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس.

وبدورها تواصلت "البوابة نيوز" مع القمص بطرس بطرس بسطورس وكيل مطرانية كفر الشيخ ونفى ما تم تداوله حول صحة الأنبا باخوميوس، قائلاً: "لا صحة لما تم تداوله، وهو يخضع للعلاج الطبي في أحد المستشفيات".



الجدير بالذكر أن إيبارشية البحيرة وتوابعها أعلنت منذ خمسة أيام في بيان رسمي لها أوضحت خلاله تطورات الحالة الصحية للأنبا باخوميوس، حيث أوضحت أنه يخضع للملاحظة الدقيقة في أحد مستشفيات القاهرة، حيث يُجري الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأوضحت الإيبارشية، أن الفريق الطبي المعالج قرر عدم السماح بالزيارة في الوقت الحالي، وذلك لضمان تلقيه الرعاية الصحية الكاملة.

ودعت الإيبارشية جميع أبناء الكنيسة إلى الصلاة من أجل سلامة الأنبا باخوميوس، ليمنحه الله الصحة والقوة لمواصلة خدمته الرعوية.

يشار إلى أن الأنبا باخوميوس بعد وفاة قداسة البابا شنودة الثالث في 17 مارس 2012، أصبح هو القائم مقام البطريركي.

واستمر في المنصب حوالي ثمانية أشهر، حتى تجليس قداسة البابا تواضروس في نوفمبر من نفس العام.