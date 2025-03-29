خبيرة تغذية محذرة: هناك مرضى ممنوعون من تناول كعك العيد

في عيد الفطر المبارك ينصح العديد من مرضى السكري والحوامل والأطفال بعدم تناول الكعك والبسكويت في العيد.

وحذرت الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد معهد تكنولوجيا الأغذية في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، هؤلاء المرضى من تناول كحك وبسكويت العيد وهم كالتالى:

1- مرضى السكري:

على مرضى السكري الحرص عند تناول كعك العيد، وتجنب تناول كميات كبيرة، والاكتفاء بقطعة واحدة تحتوي على المكسرات بدلا من التي تحتوي على العجمية والملبن، أو استبدال كعك العيد بـ بسكويت الشوفان أو تناول قطعتين منه على فترات متباعدة.

2- النساء الحوامل:

يجب تجنب النساء الحوامل تناول كعك العيد، وذلك لأنه يتسبب لهم في حموضة شديدة، مما يتسبب في حرقان المعدة، وبالأخص الحوامل في الشهور الأخيرة؛ حيث إن العديد من الدراسات أثبتت أن الحوامل عندما يتناولن كميات كبيرة من السكريات، فإنه يتسبب في فرط حركة الجنين، مع حرقان المعدة.

3- الأطفال:

إن تناول الأطفال الأقل من 8 سنوات لكعك العيد بكميات كبيرة، قد يتسبب لهم في عسر الهضم، وذلك بسبب محتواها الكبير من السكريات والدهون.

4- من يتبعون نظاما غذائيا صحيا "الدايت": الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية صارمة "ريجيم"، عليهم حساب السعرات الحرارية في الكعك والبسكويت وتناول كميات صغيرة للغاية، وذلك لكي لا يتسبب لهم في زيادة الوزن.