ads
السبت 29 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمر متولي بعد انتهاء "ليك لوك": شكرًا لكل اللي شرفوني

بودكاست ليك لوك
بودكاست ليك لوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه الفنان عمر متولي رسالة خاصة لكل ضيوف الموسم الثالث من بودكاست "ليك لوك"، والذي عرض خلال شهر رمضان، وحقق نجاحاً مع الجمهور.

ونشر الفنان عمر متولي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره مجمعة لأبرز نجوم الموسم الثالث، ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "شكراً لكل حبايبي اللي نوروني السنه دي، وكل اللي تعب معايا ورا الكاميرا، الموسم الثالث لـ "ليك لوك"، كان أكتر موسم استقبلت فيه ردود أفعال حلوه، الحمد لله بشكركم وإن شاء الله اللي جاي أحلى".

شارك عدد كبير من النجوم خلال الموسم الثالث لبودكاست "ليك لوك"، وأبرزهم الإعلامي محمود سعد، الفنانة حنان مطاوع، المنتج أحمد السبكي، الفنان علاء مرسي، والفنان محمود عبد المغني.

عمر متولي الفنان عمر متولي ليك لوك بودكاست محمود سعد