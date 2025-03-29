عمر متولي بعد انتهاء "ليك لوك": شكرًا لكل اللي شرفوني

وجه الفنان عمر متولي رسالة خاصة لكل ضيوف الموسم الثالث من بودكاست "ليك لوك"، والذي عرض خلال شهر رمضان، وحقق نجاحاً مع الجمهور.

ونشر الفنان عمر متولي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره مجمعة لأبرز نجوم الموسم الثالث، ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "شكراً لكل حبايبي اللي نوروني السنه دي، وكل اللي تعب معايا ورا الكاميرا، الموسم الثالث لـ "ليك لوك"، كان أكتر موسم استقبلت فيه ردود أفعال حلوه، الحمد لله بشكركم وإن شاء الله اللي جاي أحلى".

شارك عدد كبير من النجوم خلال الموسم الثالث لبودكاست "ليك لوك"، وأبرزهم الإعلامي محمود سعد، الفنانة حنان مطاوع، المنتج أحمد السبكي، الفنان علاء مرسي، والفنان محمود عبد المغني.