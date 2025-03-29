طوارئ في تموين دمياط استعدادًا لعيد الفطر

أعلن مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين في دمياط، استعدادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط لعيد الفطر المبارك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بوضع خطة وتكثيف اعمالها ورفع معدل الأداء لضبط الأسعار وتوفير السلع وزيادة ال|إتاحة ومنع الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع بدائرة المحافظة بجودة ومواصفات عالية وبأسعار وكميات مناسبة ومرضية لجمهور المستهلكين بدائرة المحافظة.

وأكمل وكيل وزارة التموين في تصريحات له أنه تم وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام عيد الفطر المبارك متضمنة أولا استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة للمديرية داخل نطاق المحافظة وترتكز مهامها فى تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها ويتم إبلاغ الوزارة والمحافظة باى أحداث طارئة أو شكاوى للعمل على إزالتها فورا والتواصل من خلال أرقام غرفة العمليات الخاصة بالمديرية أو رقم الواتساب الخاص بشكاوى المواطنين.

كما سيتم إبلاغ الوزارة والمحافظة بالموقف التموينى يوميا خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وبالنسبة للمتابعة والرقابة علي توافر السلع واللحوم اعلن وكيل وزارة التموين في دمياط متابعة توافر كافه السلع الغذائية واللحوم بفروع الشركة الجملة والأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية وتوافر مستلزمات العيد والملابس والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها.

كما تم تكليف عدد من الحملات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر كافة السلع الأساسية.

وعن توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك أكد وكيل وزارة التموين في دمياط عن متابعة استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة والعودة للمواعيد الرسمية لما كانت عليه قبل شهر رمضان.

كما تم منح إجازة العيد بالتناوب بين المخابز بكل منطقة بما لا يؤثر على استقرار الحالة التموينية وتوفير الخبز للمواطنين أثناء العيد بالكميات والمواصفات الرسمية المقررة لرغيف العيش.

التأكد من قيام المطاحن بتوفير أرصدة الدقيق استخراج 87.5% بالمخابز.