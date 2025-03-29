ريال مدريد يضغط على برشلونة بتشكيل هجومي متوقع أمام ليجانيس بالليجا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، نحو ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد، ونظيره ليجانيس، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

ويسعى ريال مدريد للضغط على برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني عندما يواجه ليجانيس، وتحقيق نتيجة إيجابية.

حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة.

ومن المتوقع ان يخوض الريال مواجهة الليلة بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فران جارسيا - راؤول أسينسيو - ألابا - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

وكانت اختيارات كارلو أنشيلوتي المدير الفنى للميرينجي، لقائمة المباراة قد شهدت غياب البلجيكي تيبو كورتوا، الحارس الأساسي للفريق، إلى جانب داني سيبايوس وفيرلاند ميندي.

وكان كورتوا قد عاد إلى مدريد، يعاني من إصابة طفيفة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، التي شارك فيها مع منتخب بلجيكا أمام أوكرانيا.