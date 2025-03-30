بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا.. بيسيرو يحضر اللاعبين للحفاظ على لقب الكونفدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى جنوب إفريقيا، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل.

وكان البرتغالى جوزية بيسيرو قد منح لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة من التدريبات أمس السبت، عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، وتحقيق الفوز بهدفين لهدف والتأهل لنهائى البطولة.

وأقلعت طائرة الزمالك من مطار القاهرة إلى جنوب أفريقيا في الثانية فجر اليوم الأحد استعداداً لمواجهة ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد قرر تكليف محمد طارق عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على ستاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما ستقام مباراة الإياب بين الزمالك و ستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المفترض أن يقود البرتغالى جوزية بيسيرو تدريبات الفارس الأبيض عصر اليوم على ملعب الفندق، استعدادًا لمواجهة بطل افريقيا.

ويسعى بيسيرو للحفاظ على لقب الكونفدرالية الأفريقية للموسم الثانى على التوالى وللمرة الثالثة فى تاريخه، ومعادلة رقم النادى الصفاقسى التونسى صاحب الثلاث تتويجات وهو أكثر من تُوج بالبطولة.

ويستعد بيسيرو لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ودراسة المنافس جيدًا خوفا من مفاجآت بطولة الكونفدرالية، كما طالب المدير الفني اللاعبين بطى أحداث مباراة سيراميكا والتأهل لنهائى الكأس والتركيز فى مباراة بطل جنوب افريقيا .