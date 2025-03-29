ads
السبت 29 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى جمهورية مصر العربية والأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

وأعرب الدكتور مصطفى يوسف النجار عن تمنياته بأن يكون هذا العيد مناسبة مباركة تحمل الخير والبركات لمصرنا الحبيبة، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

مطروح جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح عيد الفطر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية