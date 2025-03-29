رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

تقدم الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى جمهورية مصر العربية والأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

وأعرب الدكتور مصطفى يوسف النجار عن تمنياته بأن يكون هذا العيد مناسبة مباركة تحمل الخير والبركات لمصرنا الحبيبة، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.