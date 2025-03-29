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السبت 29 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة تهنئ فريق شباب دمنهور للكرة الشراب لحصدهم بطولة كأس مصر

بطل مصر للكرة الشراب
بطل مصر للكرة الشراب
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هنأت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فريق شباب دمنهور “عبد الله مكرم” لتحقيقهم إنجازًا رياضيًا مشرفًا، حيث تُوجوا أبطالًا لكأس مصر في أكبر بطولة للكرة الشراب على مستوى الجمهورية بمشاركة ٤٥٠ فريقا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والتي نظمتها الشركة المتحدة للرياضة.

وحظيت البطولة، بمتابعة إعلامية واسعة، وسط منافسة شرسة بين العديد من الفرق القوية.

وحصد الفريق اللقب على حساب فريق الأصدقاء بميت عقبة  في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدرسة السلحدار  بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشادت محافظ البحيرة، بالروح الرياضية العالية التي تحلى بها الفريق، وحرصهم على تكريم ذكرى زميلهم الراحل عبدالله مكرم بتسمية الفريق باسمه، في لفتة إنسانية تعكس قيم الوفاء والإخلاص.
كما أثنت على أدائهم المتميز، الذي جعلهم يحصدون لقب البطولة عن جدارة واستحقاق، حيث قام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفريق وتسليمهم كأس البطولة، تأكيدًا على دعم الدولة للشباب الموهوبين في مختلف المجالات الرياضية.

وفي هذا السياق، قررت الدكتورة جاكلين عازر استضافة أعضاء الفريق عقب عيد الفطر المبارك، وتكريمهم بشكل مميز يليق بإنجازهم الكبير، وذلك تأكيدًا على دعم المحافظة المستمر للشباب الموهوبين وتحفيزهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق.

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